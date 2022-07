Lotito, missione stadio Lazio: Flaminio o piano B

ROMA - Non uno, ma due progetti in cantiere. Lotito vuole lo stadio, è più determinato che mai. È convinto che riuscirà a regalare alla Lazio il suo impianto di proprietà, per lui è diventata una sorta di missione personale. Il suo sogno è realizzarlo nel cuore di Roma, per farlo diventare una sorta di attrazione turistica attiva h24 e 7 giorni su 7, un polo biancoceleste nel cuore della città eterna capace di attirare tifosi e curiosi non solo durante le partite. Ecco perché la prima opzione è sempre quel Flaminio attualmente in disuso e abbandonato a sé stesso, ma sul quale pende la Spada di Damocle del vincolo di tutela del Ministero per i beni e le attività culturali. Quello che la famiglia Nervi, detentrice dei diritti d'autore patrimoniali e morali fino al 2049 sull'opera costruita per le Olimpiadi del 1960 da Pier Luigi e Antonio Nervi, ha delineato minuziosamente nelle 594 pagine del Piano di Conservazione presentato il 27 ottobre 2020 in Campidoglio, con l'avallo dell'allora sindaca Virginia Raggi e della Sovrintendenza. Apparentemente un muro invalicabile, ma cominciano a palesarsi alcune crepe che lasciano intravedere un minimo di luce.