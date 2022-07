Lazio, il messaggio di Pedro: arriva la carica alla squadra

AURONZO DI CADORE - Pedro c’è fin da subito. Dopo dieci giorni di ritiro in Veneto, lo spagnolo è apparso tra i più in forma. La Lazio punta sempre forte sullo spagnolo. Quattro gol nelle due amichevoli contro Auronzo e Dekani, Sarri gli ha già affidato l’attacco biancoceleste. Su Instagram, il giorno dopo il secondo test, Pedrito ha scritto: “Auronzo 2022, avanti così ragazzi". Fedelissimo del tecnico, è uno dei leader del gruppo. Con Immobile il feeling è notevole. E anche i baby come Cancellieri, Raul Moro e Luka Romero, studiano da lui. Strappa applausi dai tifosi e pure dai compagni quando fa super giocate. In un poco tempo si è preso la Lazio, ora la squadra non può fare a meno di lui.