Lazio, Canigiani: "9000 abbonamenti. Nuova maglia? Ecco la data"

AURONZO DI CADORE - “Il ritiro procede molto bene, tanti tifosi che affollano gli allenamenti e le partite amichevoli. Oggi ci aspettiamo una bella cornice di pubblico contro la Triestina. È un momento molto bello da vivere e serve per partire al meglio possibile con la stagione". Così Marco Canigiani , responsabile marketing biancoceleste, ai microfoni di 'Lazio Style Channel'. " Domani verrà svelata la nuova maglia , ma aspettiamo conferma dall’autorità locale di Auronzo di Cadore per l’organizzazione. Poi daremo informazioni in merito", ha proseguito Canigiani. "La campagna abbonamenti sta crescendo, siamo a 9 mila tessere staccate . C’è stata un’impennata e speriamo che da domani ci possa essere un rush finale fino poi all’inizio della vendita libera. La squadra e la società si meritano una bella cornice di pubblico per fare bene il prossimo anno".

Canigiani: "La vendita delle maglie procede spedita"

Canigiani ha parlato anche dei progetti per l'Olimpico: "Per quanto riguarda la Tevere Top stiamo attendendo informazioni visti i lavori di manutenzione e di ristrutturazione che non dipendono da noi. Per quanto riguarda la rateizzazione è stata una scelta effettuata da noi per motivi bene precisi. Sarebbe stata una procedura molto lunga che avrebbe appesantito i tifosi. Per il futuro riadotteremo questa procedura". Per quanto riguarda le nuove maglie, invece, il responsabile marketing ha lasciato intendere di nutrire una grande fiducia: "La vendita delle nuove maglie procede spedita, c’è un forte interesse e la prima maglia sta riscuotendo grande successo. Vedrete che la prossima maglia che presenteremo piacerà tantissimo. È tutto pronto per partire con una grande stagione, il contorno è perfetto adesso attendiamo solo i tifosi che sono la parte fondamentale. Avere uno zoccolo duro importante aiuta tantissimo a portare altri tifosi. Concludiamo prima la campagna abbonamenti, partiamo con il campionato e poi vedremo se aprire una nuova campagna abbonamenti per l’Europa League”.