Lazio, show ad Auronzo: presentazione squadra e altra maglia

AURONZO - La Lazio prosegue i lavori in ritiro. Allenamento in mattinata, poi nel pomeriggio qualche ora di relax. Per domani doppia seduta e in serata dovrebbe esserci la presentazione della squadra. Lo show avverrà quasi sicuramente allo Stadio Zandegiacomo. Manca ancora l’ok definitivo da parte del comune, poi verranno resi noti orario e dettagli dell’evento. Parlerà forse Sarri davanti a tanti tifosi già carichi per la nuova stagione. E soprattutto verrà svelata l’ultima maglia della nuova collezione. Sarà bianca con maniche azzurre e potrebbe debuttare giovedì per l’ultimo test in Veneto: i biancocelesti giocheranno con il Primorje, alle ore 18, per chiudere così il ritiro ad Auronzo.