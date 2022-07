Lazio, l’ex Djordjevic: “I tifosi nel cuore. A Sarri do 7”

ROMA - L’avventura di Filip Djordjevic alla Lazio poteva essere sicuramente più ricca di soddisfazioni. Gli infortuni lo hanno frenato, eppure per l’attaccante serbo i biancocelesti sono uno splendido ricordo: “Sto bene, mi sto godendo la famiglia che è quello che mi mancava durante la carriera. Mi sono organizzato bene per questo blocco carriera”, le sue parole rilasciate al canale Twitch dell’agenziaWSA. Sulla Lazio: “Non ho girato tanto, le squadre che porto nel cuore sono Nantes e Lazio perché sono due grandi club. Al Nantes ero capitano, ho vissuto anni bellissimi dove sono stato trattato benissimo. Poi una grande squadra come la Lazio ti dà qualcosa di importante, ho raggiunto li un livello ancora più alto. Ho visto grandi campioni intorno a me e li sono diventato tifoso della Lazio. È una società speciale, per me è nel mio cuore. I tifosi soprattutto, ogni tanto mi fa piacere andare allo stadio. Mio figlio e tifosissimo della Lazio”.