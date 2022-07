Lazio, Acerbi criticato dai tifosi: interviene Sarri

AURONZO DI CADORE - Il clima intorno a Francesco Acerbi rimane bollente. Durante la seduta di allenamento mattutina ad Auronzo, il difensore ha ricevuto cori e critiche da alcuni tifosi presenti sugli spalti. Una situazione che non è piaciuta a Maurizio Sarri, che ha deciso di interrompere la seduta e andare a parlare con i supporter: “Siamo qui per lavorare”, la frase detta dal tecnico biancoceleste. La riposta: “Lavori mister, lavori”. Dopo qualche minuto la situazione è tornata regolare. La rottura tra Acerbi e i tifosi va avanti da dicembre scorso. Il difensore viene considerato in uscita, si attendono offerte giuste. Ma di sicuro, fin dal primo giorno di ritiro, si sta allenando con voglia come ha sempre fatto.