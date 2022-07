Lazio, Andrea Cannavaro promosso in Primavera: è in rampa di lancio

ROMA - Missione Primavera 1 per la Lazio. Inizia oggi il ritiro dei baby biancocelesti guidati da Maurizio Sanderra. La preparazione a Rocca Porena, frazione di Cascia, durerà sino al 31 luglio. Si gettano le basi per la stagione che verrà. Tra i nomi che compongono la rosa spicca quello di Andrea Cannavaro, figlio di Fabio, capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 e Pallone d’Oro. Difensore centrale come il papà, due anni fa aveva trovato l'accordo fino al 2024. Vuole trovare spazio ed emergere. É un classe 2004, con lui ci saranno Morsa, Bedini, Ruggeri, Crespi, Kane, Del Mastro, Schettini, Quaresima, Napolitano, Giordano Rossi, Mancini, Marafini, Legnante, Tredicine e Bigonzoni. Tra i fuori quota (2003) ecco Marinacci, Coulibaly, Castigliani e Adjaoudi.