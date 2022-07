Lazio, le amichevoli dell’estate: tutte le partite in programma

ROMA - Lazio a riposo dopo il ritiro di Auronzo di Cadore. L’appuntamento per la ripresa è fissato per lunedì alle 18.30 a Formello, poi la partenza per la Germania. In calendario due sfide amichevoli: mercoledì 27 luglio contro il Genoa a Grassau, poi il 31 contro il Qatar (luogo ancora da comunicare, potrebbe essere sempre Grassau). Entrambe le partite si giocheranno a porte chiuse per ragioni di sicurezza. L’estate biancoceleste non è finita. Il Valladolid ha invitato Immobile e compagni a disputare il 48esimo Trofeo città di Valladolid. L’amichevole si giocherà allo stadio José Zorilla sabato 6 agosto alle ore 20. L’ultima fase della preparazione sarà di scena a Formello in attesa di iniziare il campionato il 14 agosto contro il Bologna all’Olimpico.