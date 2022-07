Lazio, aumentano gli abbonamenti: Curva Nord quasi esaurita

ROMA - Procede in modo molto positivo la campagna abbonamenti della Lazio, con la vendita libera che sta producendo ottimi risultati. Dopo la fine della vendita con prelazione, riservata agli abbonati della scorsa stagione, la società biancoceleste ha ampiamente superato l'ultimo dato delle 16.400 tessere vendute, con la Curva Nord che è quasi esaurita e l'obiettivo dei 20mila abbonamenti sempre più vicino. Un risultato positivo per il club, che ha già comunicato la chiusura anticipata della campagna abbonamenti all’8 agosto invece che al 10 agosto, per evitare la sovrapposizione della vendita dei tagliandi di Lazio-Bologna del 14 agosto.