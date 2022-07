Lazio, si vola in Germania: tutto il programma dell’estate

ROMA - La Lazio torna in campo nel pomeriggio sul campo di Formello. Ripresa blanda dopo due giorni di riposo, poi domani mattina si ritorna a fare sul serio. Nel pomeriggio è prevista la partenza per la Germania dove si terrà la seconda fase della preparazione. La squadra farà base a Grassau, al confine con l’Austria. In Alta Baviera, al fresco, i ragazzi di Sarri intensificheranno gli sforzi in vista della nuova stagione. Il programma prevede per mercoledì pomeriggio un’amichevole con il Genoa (a porte chiuse per motivi di sicurezza) e tre giorni dopo un altro test, quello del 30 luglio contro la nazionale del Qatar. Dopo quest'ultima sfida la squadra rientrerà a Roma, poi il 6 agosto ecco la partita con il Valladolid per l’ultimo confronto prima del debutto in campionato, in programma domenica 14 con il Bologna allo Stadio Olimpico.