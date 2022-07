Lazio-abbonamenti, avanti tutta: ecco il dato sulla vendita

ROMA - La Lazio viaggia dritta verso l’obiettivo 20mila abbonamenti. Ieri l’ultimo dato aggiornato: 18.500 tessere già prese dai tifosi in vista della nuova stagione che inizierà il 14 agosto contro il Bologna. Un ottimo risultato che crescerà ancora. La società, i giocatori, Sarri hanno sempre incitato i laziali a riempire l’Olimpico. La Curva Nord è comunque esaurita da qualche giorno. La quota minima da raggiungere è quella dei 20mila. Ci sarà tempo sino alle 19 dell’8 agosto per sottoscrivere l’abbonamento. Al momento non sono previste deroghe e nuove aperture. In fase di studio anche un mini-abbonamento per le tre gare di Europa League assicurate dalla fase a gironi.