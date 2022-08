Lazio, abbonati in crescendo: sono 21.900

ROMA - Il cammino verso il Bologna parte sulla scia giusta. Sono saliti a 21.900 gli abbonamenti della Lazio, dato aggiornato a ieri sera. Difficile, ma non impossibile, arrivare a superare la quota delle 22mila sottoscrizioni entro domani, quando alle 19 si chiuderà ufficialmente la campagna "Avanti insieme" (al momento non sono previste nuove aperture o proroghe). Si tratta di un buon risultato, che è andato oltre l'obiettivo minimo delle 20mila tessere e che garantirà alla squadra di Sarri un bel numero di presenze minime (e la Curva Nord sempre esaurita già in partenza) per ogni gara casalinga del campionato (oltre al primo turno di Coppa Italia). Ci dovranno pensare i dati della biglietteria di volta in volta a far aumentare gli spettatori complessivi e questa stagione un aiuto supplementare lo potrà dare anche l'agevolazione (ancora comunque non attiva) per tutti i membri della polisportiva, che potranno entrare con forti sconti nei Distinti Sud-Est.

I prezzi dei biglietti La vendita dei tagliandi di Lazio-Bologna in programma domenica alle 18.30, il debutto in campionato dei biancocelesti per il quale la società si aspetta di superare almeno quota 30mila spettatori, inizierà ufficialmente martedì alle 16 e la procedura di acquisto come al solito sarà sia online (tramite il circuito Vivaticket), sia fisicamente nei punti vendita Vivaticket. I prezzi sono stati annunciati dal club sul sito: 25 euro per Distinti Nord-Ovest, Nord-Est, Sud-Est e Sud-Ovest (quest'ultimo riservato ai tifosi ospiti), 40 per la Tribuna Tevere Parterre Laterale e Centrale, 60 per la Tribuna Tevere Top, 70 per la Tribuna Monte Mario e 200 per la Tribuna d'Onore Centrale. Più alti (in quanto big match) invece quelli che saranno presto messi in vendita per Lazio-Inter del 26 agosto: 40 per tutti i Distinti, poi rispettivamente 60 e 85 per le due categorie della Tribuna Tevere, 110 per la Tribuna Monte Mario e 300 per la Tribuna d'Onore Centrale. Il reparto marketing della Lazio si è portato avanti con il lavoro annunciando pure questi prezzi, probabilmente anche per stimolare gli ultimi indecisi a toccare con mano il risparmio derivante dalla sottoscrizione dell'abbonamento annuale.