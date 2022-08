Lazio, prorogati gli abbonamenti. Immobile: "Sosteniamo il nostro amore"

ROMA - La Lazio ha deciso di prorogare di altre 24 ore la vendita degli abbonamenti. I tifosi biancocelesti avranno tempo fino alle ore 19:00 di martedì 9 agosto, per sottoscrivere le tessere per la stagione 2022-23. Una decisione anticipata da un video realizzato da Ciro Immobile e pubblicato dai canali social della società e dall'attaccante. "Di padre in figlio si tramanda l'amore per la nostra Lazio. Allora troviamoci tutti insieme all'Olimpico, abbonandoci. Con i nostri figli, le nostre famiglie e i nostri amici per sostenere, con il nostro amore, la nostra passione e il nostro cuore: la prima squadra della capitale. Un abbraccio a tutti. Noi siamo la Lazio". Nel filmato si vedono i tre figli di Immobile giocare sul prato dello stadio Olimpico e correre sotto la curva Nord.