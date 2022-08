Marcos Antonio, la diversità della Lazio: un play con più estro

Lazio, movimento

Marcos Antonio può giocare d’anticipo, ti ruba l’attimo, sa mettersi in posizione e riconquistare il pallone con furbizia, un po’ come faceva Liverani, discusso quando raccolse l’eredità (pesantissima) di Veron e diventò il regista della Lazio. Pennellava calcio e pensieri verticalizzando con il suo piede sinistro. Il brasiliano è diverso da tutti gli altri, non può certo essere considerato un argine. Ha la velocità per andare “box to box”, da un’area di rigore all’altra, come dicono gli inglesi. Non resta fermo davanti alla difesa. È un play tuttocampista, il che potrebbe trasformarsi in un vantaggio per la Lazio. Aggiungerà imprevedibilità e soluzioni. Se riuscirà a imporsi nel campionato italiano e in che misura, lo racconterà il campo. Bisognerà concedergli tempo e fiducia, entrerà in concorrenza con Cataldi, rilanciato da Sarri nella passata stagione e destinato a debuttare da titolare al debutto in campionato con il Bologna. Questione di abitudine al ruolo, ai meccanismi della Lazio, alla gestione dello spogliatoio. Marcos Antonio ha caratteristiche opposte rispetto ai predecessori. Per sedici anni, passando da Ledesma a Leiva con il periodo di leadeship intermedio di Biglia, i tifosi della Lazio si sono abituati a vedere un metronomo in quella posizione.