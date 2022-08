Lazio, abbonamenti in chiusura: ecco l’ultimo dato

ROMA - L’ultima impennata di vendite c’è stata. La Lazio ha prorogato di un giorno la campagna abbonamenti “Avanti, insieme!” dopo aver sfondato il muro delle 23mila tessere staccate. Alle 19 di questa sera c'è lo stop. Il club, vista la grande affluenza delle ultime ore, ha dato altre 24ore di tempo per sottoscrivere l’abbonamento. E così la vendita dei biglietti per Lazio-Bologna, prima di campionato, è stata posticipata a mercoledì 10 agosto a partire dalle ore 12. Il numero di tessere vendute è incoraggiante, i segnali arrivati dalla società con un gran mercato e gli appelli dei giocatori hanno dato l’effetto sperato. E domenica il primo abbraccio ufficiale dei tifosi alla squadra. Con il Bologna si gioca alle 18.30, l’Olimpico è pronto a riempirsi per il debutto stagionale contro l’amico Mihajlovic.