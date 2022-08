Lazio, l’ex Kozak: “Tare mi prese per il collo. Io lo insultavo…”

ROMA - Libor Kozak è tornato in patria dopo la bella avventura alla Lazio e una sicuramente più sfortunata all’Aston Villa. Dal 2010 al 2013 in biancoceleste da giocatore importante, due anni prima una stagione tra Primavera e prima squadra. Poi la voglia di andare via, di provare la Premier League e il calcio inglese. Così nell’estate del 2013 manifesta la voglia di lasciare la Lazio : “Avevo 24 anni e dopo cinque anni nel club, culminati con la mia posizione di capocannoniere in Europa League, volevo andare a provare un’altra esperienza. C’era molto interesse per me, ma fin dall’inizio ho sentito di voler andare all’Aston Villa. Lotito non faceva mai sconti e non aveva paura a mettere i giocatori fuori squadra. É successo anche a me. Feci la preparazione estiva con quattro compagni mentre aspettavo il trasferimento”, le parole dell’attaccante ceco ai taccuini di Bezfrazi.

Il racconto di Kozak

“Per il mio cartellino volevano sempre più soldi, addirittura dieci milioni di euro. E così la trattativa non si chiudeva. Tare mi rassicurava, diceva che alla fine si sarebbero seduti con i dirigenti dell’Aston Villa per chiudere la trattativa. Ma nulla da fare, così andai dal ds. Ci incontrammo nel garage del centro d’allenamento. Presi fiato e con tutta la forza iniziai ad imprecare contro di lui. ‘Se ti incontro per strada e mi chiedi aiuto, ti ca** addosso!”. Sento ancora dolore per quell’atteggiamento. Lui dopo poco mi prese per il collo e iniziò ad urlare. Disse che uno come me non si doveva permettere di dirgli certe cose. C’erano altre persone intorno a noi, ma fecero finta di nulla. Dopo cinque minuti finì tutto. Andai a casa e piansi. Passò qualche ora e chiamò Tare dicendomi che il trasferimento all’Aston Villa era fatto. Parolacce e litigi non servono quasi mai, ma a volte sembrano l’unica soluzione. Soprattutto in Italia. Poi lessi sul giornale che il ds mi augurava il meglio per la mia nuova avventura e che ero un grande professionista”.