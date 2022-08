Lazio, si pensa al Bologna: Pedro ancora out

FORMELLO - La Lazio suda nel centro sportivo, i preparativi per la partita contro il Bologna di domenica che segna il debutto stagionale, vanno avanti. Doppia seduta agli ordini di Sarri e via alle esercitazioni sulla difesa che hanno visto coinvolti anche Maximiano e Provedel. Il portiere ex Spezia si è allenato per la seconda volta con i suoi nuovi compagni. Out ancora Pedro, che sta continuando le terapie alla caviglia dopo la botta rimediata contro il Valladolid sabato scorso in amichevole. Lo spagnolo prova il recupero per il 14, altrimenti nel tridente offensivo toccherà a Zaccagni giocare da ala sinistra. Assenti pure Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine. Sono giocatori considerati in uscita e, almeno i primi due, non si allenano con il resto dei compagni dal ritiro di Auronzo.