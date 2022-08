Lazio, Immobile gol alla prima: l’incredibile rendimento

I debutti di Immobile

Da quando è alla Lazio, Ciro Immobile ha sempre lasciato il segno alla ‘prima’ stagionale. Lazio-Atalanta gol (e vittoria per 4-3) 2016/2017, Juve-Lazio Supercoppa doppietta (e 3-2 finale) 2017/218, Lazio-Napoli gol (sconfitta 2-1) 2018/2019, Samp-Lazio doppietta (e vittoria 3-0) 2019/2020, Cagliari-Lazio gol (e vittoria per 2-0) 2020/2021, Empoli-Lazio gol (e vittoria per 3-1) 2021/2022. E alla seconda della passata stagione segna addirittura una tripletta allo Spezia. Tutto normale per uno che ha medie gol altissime ogni anno. Ciro vuole segnare ancora e mantenere la bella tradizione dei gol al debutto stagionale. Bologna avvisato.