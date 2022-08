Lazio-Bologna, i tifosi fremono: aperta anche la Curva Maestrelli

ROMA - La vendita dei tagliandi per Lazio-Bologna, prima di campionato, viaggia a gonfie vele. Ci sarà un bel colpo d’occhio all’Olimpico per il debutto di Immobile e compagni contro l’amico Mihajlovic. Sino a ieri sera i biglietti venduti per la partita erano circa 12.700. Un numero che è cresciuto nelle ultime ore di prevendita che va aggiunto ai 23.600 abbonamenti. Si arriva oltre 35mila spettatori. E la società ha deciso di aprire anche la Curva Maestrelli: “La S.S. Lazio comunica che a breve verranno messi in vendita anche i tagliandi della Curva Sud Maestrelli”. Un segnale chiaro rivolto a tutti i laziali che vorranno passare la prima di campionato in compagnia della Lazio. E la squadra è pronta a debuttare in un Olimpico caldissimo.