Lazio, gli auguri di Lucas Leiva: "Tiferò dal Brasile"

ROMA - Contro il Verona, nell'ultima giornata dello scorso campionato, fu festeggiato dalla società e dai tifosi biancocelesti, che lo hanno omaggiato dopo cinque stagioni vissute nella capitale. Lucas Leiva ha lasciato la Lazio per tornare in Brasile e giocare con il Gremio. Ma dal Sudamerica, continua a seguire con passione le vicende della squadra biancoceleste e alla vigilia della partenza del campionato, ha lasciato un pensiero ai suoi ex compagni.