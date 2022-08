Lazio, Luis Alberto e il messaggio che infiamma i tifosi

ROMA - Quel ritardo alla ripresa degli allenamenti, il certificato medico e la non convocazione per l’amichevole contro il Valladolid sono già situazioni lontane. Luis Alberto è pronto a ripartire, lo fa ancora con la maglia della Lazio addosso. Sui social ha postato un messaggio in vista del debutto in campionato che ci sarà domani, domenica 14 agosto, contro il Bologna all'Olimpico: “Domani inizia una nuova stagione. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare. Andiamo aquile!”. Post su Instagram che ha infiammato i tifosi: “Grande Mago, andiamo a vincere e facci godere”. Luis è così, prendere o lasciare. Ombre e luci dentro e fuori dal campo, ma alla fine è sempre lì pronto a giocare una bella stagione. Riparte con la carica dei tifosi in attesa del grande debutto.