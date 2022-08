Maximiano, esordio shock: espulsione dopo 5 minuti

ROMA - Debutto da brividi per Maximiano con la maglia della Lazio. Il suo primo match in Serie A dura appena cinque minuti: uscita bassa fuori dall'area che arbitro e guardalinee non vedono. Poi il Var richiama il direttore di gara Massimi al monitor: palla bloccata fuori, rosso e punizione per il Bologna. Tanta la rabbia del portiere portoghese, costretto ad uscire dopo l'errore. Manata sul vetro che porta agli spogliatoi, dentro Provedel al posto di Basic. Lazio dunque in dieci alla prima partita stagionale. Un debutto da incubo per l'ex Granada che ovviamente sarà squalificato.