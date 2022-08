Lazio, a Torino con il pieno dei tifosi. E stasera stop agli abbonamenti

ROMA - Tutti a Torino per tifare la Lazio. Primo grande esodo biancoceleste per la trasferta numero uno della stagione. Settore ospiti tutto esaurito per sabato pomeriggio: 1.430 biglietti staccati. I ragazzi di Sarri non saranno soli mentre andranno a caccia della seconda vittoria di questa stagione dopo i tre punti conquistati all'Olimpico con il Bologna. L’amore laziale in queste settimane si fa sentire forte. Stasera chiude anche la campagna abbonamenti (ore 19, riaperta in via eccezionale martedì). Nella giornata di ieri sono state sottoscritte altre 400 tessere. Toccata quota 24.500, la prima fase si era stoppata a 23.600. L’obiettivo è arrivare a quota 25.000, manca poco. E da domani, a campagna abbonamenti chiusa, inizierà la vendita per la partita con l’Inter.