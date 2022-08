Lazio, Pedro sente l’Inter e si accende: Sarri lo vuole dall’inizio

ROMA - Un riscaldamento di 19 minuti. Pedro punta l'Inter, il warm up l'ha effettuato nel finale di Torino. Qualche buona giocata, un colpo di tacco per Luis Alberto nell'area di rigore avversaria. Ha provato a incidere nonostante il tempo ridotto a disposizione. La settimana appena iniziata gli servirà per mettere benzina nelle gambe, ritrovare la condizione persa dopo l'amichevole con il Valladolid. Colpito duro alla caviglia destra in patria, fuori dai convocati con il Bologna, sganciato in corsa contro i granata. È sembrato in netta ripresa, con i problemi fisici rimasti chiusi a chiave dentro l'infermeria. Ora c'è un big match in vista, l'occasione giusta per la Lazio di schierare tutte le armi migliori.

Pedro, la carta di Sarri

Pedro fa parte di queste, se dimostrerà di aver recuperato a pieno verrà impiegato nella formazione titolare al posto di uno tra Felipe Anderson e Zaccagni, non proprio entusiasmanti (al di là del supporto difensivo) nelle prime due giornate di campionato. La domenica di riposo è alle spalle, le prove tattiche a Formello scatteranno domani pomeriggio, la ripresa è fissata per oggi alle 18. Nella seduta di scarico il gruppo verrà diviso tra chi ha affrontato il Toro dall'inizio e chi è stato impiegato dalla panchina. Sarri, scongiuri a parte, si avvicinerà al confronto coi nerazzurri con tutti gli effettivi, compreso Maximiano, di ritorno dal turno di squalifica scontato sabato. In porta toccherà comunque a Provedel, imbattuto in trasferta dopo il buon esordio all'Olimpico.

Le soluzioni preparate dal mister

La difesa, a maggior ragione, non subirà modifiche: Patric e Romagnoli hanno dato garanzie (Casale e Gila dovranno attendere), Lazzari e Marusic hanno convinto in entrambe le fasi. I ragionamenti sono molto più complessi a centrocampo con Luis Alberto, Vecino e Basic in corsa per un solo posto. Davanti dipende dalle risposte di Pedro, riaggregato ai compagni soltanto un paio di giorni prima del Torino. Troppi pochi allenamenti per pensare a un suo utilizzo immediato. Tutto un altro discorso in vista dell'Inter. Un test di livello in cui Sarri difficilmente rinuncerà al suo pupillo. È uno da clima infuocato e grandi atmosfere. La scorsa Serie A, la prima in biancoceleste, l'ha chiusa con 9 gol e 4 assist. Uno score niente male, considerando il girone di ritorno condizionato dai guai muscolari al polpaccio. La rincorsa alla maglia è partita da Torino.