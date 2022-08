Lazio-Inter, Pedro: "Sarri è un grande, ha idee simili a Guardiola"

Lazio-Inter, Pedro: "Possiamo combattere con chiunque"

"Sono molto contento per questa vittoria, per tutta la squadra che oggi è stata incredibile, per tutti i tifosi a cui dobbiamo dire grazie. Per noi questa vittoria è importantissima. È sempre bello fare gol ed aiutare la squadra, poi l'assist per Luis Alberto, che ha fatto un gol incredibile... Sono molto contento perchè questo è un passo in avanti. Possiamo combattere con chiunque, dobbiamo continuare su questa strada".