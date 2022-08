Lazio, squadra subito al lavoro: c'è da preparare la sfida con la Samp

ROMA - Dopo il bel successo sull'Inter, torna subito al lavoro la Lazio, che inizia a preparare la trasferta contro la Sampdoria, in programma a Marassi mercoledì alle 18:30. Allenamento mattutino per i biancocelesti che si sono ritrovati già in mattinata a Formello. I calciatori della rosa biancoceleste che nel match di ieri non sono scesi in campo dal primo minuto, dopo una prima fase di attivazione muscolare, hanno svolto alcune esercitazioni tecniche e sul possesso palla seguite da una partitella a campo ridotto vinta dai celesti. Chiusura con un lavoro dedicato al potenziamento atletico. Domani di nuovo tutti in campo alle 10 per le prime prove tattiche in vista del match con i blucerchiati.