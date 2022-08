Lazio, Marcos Antonio verso la prima da titolare. Pedro recupera

ROMA - Prove tattiche per la squadra biancoceleste alla vigilia della trasferta sul campo della Sampdoria. Marcos Antonio viaggia verso la prima da titolare con la maglia della Lazio . Il tecnico Maurizio Sarri lo ha provato nell'undici di partenza insieme a Luis Alberto. I due dovrebbero sostituire Cataldi e Vecino. Buone notizie anche per Pedro . Lo spagnolo, che aveva saltato le ultime sedute per una distorsione alla caviglia sinistra, è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco.

La difesa confermata in blocco

L'ex attaccanti di Barcellona, Chelsea e Roma dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, insieme ad Immobile, probabili conferme per Felipe Anderson e Zaccagni. Nessun dubbio in difesa: Sarri sembra intenzionato a confermare il quartetto utilizzato nelle prime tre giornate, con Lazzari e Marusic sugli esterni e la coppia centrale composta da Patric e Romagnoli. In porta Provedel.