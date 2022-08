Lazio, Immobile rincorre Batistuta: la Samp è la vittima preferita di Ciro

Batistuta nel mirino

In quel pomeriggio primaverile, pieno di sole, si metteva persino in discussione il suo futuro azzurro, peraltro come si augurava Sarri, pronto a goderselo con la Lazio. Ciro, invece, prese tempo e fece marcia indietro, smentendo certe indiscrezioni. Oggi torna a Marassi per lanciare l’assalto alla Sampdoria e si sono moltiplicate le certezze. Il ct Mancini lo convocherà per la doppia sfida di Nations League con Inghilterra (23 settembre) e Ungheria (26). Immobile ha garantito la propria disponibilità, non c’è forte concorrenza nel ruolo e i suoi numeri sono fuori discussione. Segnando al Bologna, alla prima di campionato, è salito a quota 183 gol in Serie A. Gliene manca solo uno per raggiungere un monumento come Batistuta all’undicesimo posto della classifica all time. Presto entrerà tra i primi dieci. Signori, Del Piero e Gilardino (188 gol) sono vicinissimi. Non esiste centravanti italiano in attività che segni con la stessa frequenza.

La Samp è la vittima preferita di Immobile

A parte la sfida con Quagliarella (181 reti), appena superato, i numeri confortano Sarri, perché la Samp è la vittima preferita di Ciro: 14 gol ai blucerchiati, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio. E ha bisogno di aggiornare le sue medie. Immobile fa notizia se resta due volte di fila senza segnare. Con Torino e Inter ci è andato vicinissimo, interpretando partite di enorme sacrificio, correndo e sgobbando per 90 minuti, volando da solo in contropiede. Un tacco di Djidji gli ha tolto la palla dalla porta con i granata. Sono servite un paio di prodezze di Handanovic per tenerlo a freno con Simone Inzaghi, il vecchio maestro. C’è, però, un dato su cui riflettere. Una tendenza da analizzare. La Lazio si è dimostrata più solida, tosta, compatta, impermeabile in fase difensiva. E ha costruito qualcosa meno davanti. Sarri è diciannovesimo nella classifica dei tiri della Serie A fornita dalla Lega: appena 27 conclusioni in tre partite. Solo lo Spezia ha fatto peggio. La percentuale di realizzazione, però, è rimasta elevata: 5 gol, quarto miglior attacco del campionato. Le statistiche di Ciro, di solito in cima alle classifiche dei tiratori, vanno nella stessa direzione. Dopo tre giornate, Immobile è appena sedicesimo: 9 tiri in porta (media 3 a partita) di cui 7 nello specchio. Si torna al discorso di partenza. Solo per puro caso, ha segnato soltanto al Bologna.