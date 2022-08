Sampdoria-Lazio, Marchisio scatena i social sul rigore negato a Quagliarella

Episodio controverso nel corso del primo tempo di Sampdoria-Lazio: un lieve contatto tra Milinkovic-Savic e Quagliarella nell'area biancoceleste accende le proteste dell'attaccante blucerchiato quando arbitro e Var negano il rigore. Per diversi minuti ad ogni interruzione di gioco riprendono le concitate richieste di chiarimento all'indirizzo del direttore di gara Aureliano. Il primo tempo si è poi chiuso sullo 0-1 grazie al gol realizzato da Immobile al 21' su assist incredibile proprio di Milinkovic-Savic. Le perplessità circa il penalty non assegnato serpeggiano anche sui social, ma Marchisio sembra non avere dubbi.