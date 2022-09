Lazio, Immobile in scia a Mbappé: 10 gol in trasferta nel 2022

La collezione

Milinkovic e Luis inventano, Ciro capitalizza. Ha risegnato a Genova, ci è riuscito per la 15ª volta a Marassi (nessuno come lui dal 2013-14) e sempre per la 15ª volta (in 17 partite) ha bucato la Sampdoria, ormai vittima preferita dell’ultrabomber della Lazio. Ogni anno campeggia il suo nome nelle classifiche dei cannonieri. Dall'inizio del 2022 solo Mbappé (11 gol) ha segnato più di Ciro (10 colpi) in trasferta nei cinque campionati top europei. La volata continua, è proiettato in questa stagione e proverà a superarsi vincendo il titolo di cannoniere per la quinta volta.

Il premio

Ciro, capocannoniere in carica, sarà celebrato anche domani sera, prima di Lazio-Napoli. Riceverà il premio “Paolo Rossi”, glielo consegnerà il presidente AIC (associazione italiana calciatori), Umberto Calcagno, insieme a Matteo Brighi. Il riconoscimento, dedicato al capocannoniere della Serie A, porta il nome di Pablito. L’AIC da un anno ha deciso di legare per sempre a Rossi, eroe azzurro del Mundial ‘82, l’ambito premio assegnato dal 2011 al bomber dei bomber del campionato. La nuova versione del trofeo, costituito da un pallone di plexiglass trasparente, impreziosito da due dischi d’argento, e uno placcato in oro, porta al centro la foto di Paolo Rossi. Nel manufatto sono incastonati dei diamanti, riportano il numero dei gol celebrati. L’anno scorso è stato consegnato a Ronaldo (capocannoniere nel 2020-21).