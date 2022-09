Lazio, l'aquila Olimpia al San Filippo Neri: il regalo per Teresa

ROMA - Un regalo speciale della Lazio per una super tifosa: questo il motivo della visita di Olimpia al reparto di oncologia del San Filippo Neri. Insieme al falconiere Juan Bernabé, il simbolo biancoceleste ha portato il proprio saluto a Teresa. Le emozioni dell'incontro sono state riportate sul profilo Instagram della Asl Roma 1 che ha voluto ringraziare il club capitolino. "L'aquila Olimpia e il suo falconiere hanno portato dolcezza, speranza e serenità a una persona che sta percorrendo una strada davvero difficile", questo il messaggio nel post sui social che prosegue: "La cura è anche questo. Amore e attenzione come terapia collaterale. Teresa, Olimpia vola con te. Coraggio! Non sei sola a combattere questa battaglia". Poi i ringraziamenti di rito: "Il nostro ringraziamento speciale anche a tutto il personale sanitario dell'ospedale per aver curato l'organizzazione di questa splendida sorpresa ed essersi coordinato con il medico della fiera Olimpia per assicurare una visita in piena sicurezza".