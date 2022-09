Lazio, l’invito della curva: “Arriva il Napoli, coloriamo la Nord”

ROMA - Non si ripeterà il boom dei 53 mila presenti di Lazio-Inter, ma l'atmosfera stasera con il Napoli sarà da grande evento . Oltre ai 25 mila abbonati, si attendono fra i 10 e 15 mila paganti per sfiorare o toccare quota 40 mila. Non male, considerando anche le restrizioni decise per l'incontro: i tifosi della Lazio residenti fuori regione hanno potuto acquistare un biglietto (esclusivamente in Sud) solo se possessori della tessera del tifoso. Stesso obbligo di tessera per quelli del Napoli, da qualunque regione provengano. Dimezzato inoltre il settore ospiti, in Curva Sud: la massima capienza permessa è di 2800 posti.

Il pre-gara

Si attende una grande partita, ma anche il programma pre-gara promette emozioni. Ovazione certa per Ciro Immobile, che riceverà il premio "Paolo Rossi" per il titolo di capocannoniere (il quarto per lui) conquistato in virtù dei 27 gol della stagione scorsa. Come accaduto prima di Lazio-Inter show musicale e coreografie spettacolari, secondo le linee dettate quest'anno dalla società. Sarà ricordato Aldo Donati, scomparso il 24 agosto di 8 anni fa. Il suo “So’ gia du’ ore”, storico inno della Lazio, sarà cantato dal figlio, Alan Donati. Seguirà il rituale volo di Olympia. Sotto la Curva Nord, si esibirà invece Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che in pieno lockdown commosse l'Italia facendo vibrare la sua chitarra elettrica dal terrazzo di casa. Giochi di luce e fuochi freddi accoglieranno l'ingresso in campo delle due squadre.

Si diceva della Nord. Ieri è stato pubblicato un comunicato a firma Ultras Lazio, che invita il pubblico della curva alla massima esaltazione dei colori sociali: «Per la partita contro il Napoli invitiamo tutti i tifosi a colorare la Nord, indossando una maglietta biancoceleste, portando con sé una bandiera e una sciarpa. La curva dovrà essere un muro colorato solo con i nostri vessilli. Perché la fede… sposta le montagne».

Europa League, i prezzi

Non solo Lazio-Napoli, comunque: alle porte c'è anche l'esordio stagionale in Europa League, fissato per giovedì prossimo all'Olimpico. Avversario, il Feyenoord, i cui tifosi non hanno fatto molto per farsi benvolere a Roma, basti pensare ai danneggiamenti alla Barcaccia di Piazza di Spagna, nel 2015. Per questo il prefetto di Roma Piantedosi ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Ieri la Lazio ha comunicato i prezzi per il match ed è partita la prevendita: Distinti Nord e Curva Nord si vendono a tariffe popolari, 14 euro (ridotti Under 16 a 5 euro). La Tribuna Tevere laterale è a 30 euro, la centrale a 50, la Tribuna Monte Mario a 60, la Tribuna d'onore a 200.