Lazio, controlli medici per Romagnoli in Paideia

ROMA - Alessio Romagnoli in clinica Paideia per effettuare dei controlli medici di routine. Nessun pericolo infortunio per il difensore della Lazio. Sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il debutto in Europa League giovedì sera all’Olimpico contro il Feyenoord. Il tecnico potrebbe comunque concedergli un turno di riposo. Fino ad oggi le ha giocate tutte, in estate ha iniziato a rigenerarsi fisicamente e atleticamente dopo la brutta pubalgia che lo ha tormentato nell’ultima stagione giocata al Milan. Alessio c’è, è comunque pronto qualora Sarri sia intenzionato a chiamarlo in causa ancora una volta. Se riposerà, toccherà a Casale o Gila accanto a Patric.