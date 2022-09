Lazio, Milinkovic presenza numero 300: tutti i numeri da record

ROMA - Dopo sette anni Sergej Milinkovic-Savic è ancora alla Lazio. Con il sorriso, come ammesso da lui stesso in conferenza stampa prima della gara con il Feyenoord. Il Sergente è pronto a centrare la presenza numero 300 in biancoceleste. Un numero importante per un giocatore sempre al centro del mondo laziale. Da quando è a Roma ha siglato 58 reti e fatto registrare 55 assist. L’ultimo passaggio vincente? Un colpo di tacco per Immobile nella gara contro il Genoa. “Non sapevo delle 300 partite, ho in testa la prima. Bel traguardo, sono contento di raggiungerlo”. Dal Genk alla Lazio nell’estate del 2015. Una crescita incredibile anno dopo anno.

Un gol in Europa

Milinkovic contro il Feyenoord va a caccia di un gol in Europa che gli manca da due anni. Nella passata stagione, in Europa League, 8 presenze e nessuna rete. L’anno prima, in Champions, non è riuscito a segnare nelle 7 apparizioni. Per ritrovare il Sergente in gol bisogna tornare alla stagione 2019/2020 (Europa League). È il 3 ottobre 2019, rete e assist contro il Rennes alla seconda partita del girone. Ha voglia di festeggiare all’Olimpico, Sergej. Ce la metterà tutta per mettere la firma sul match con il Feyenoord.