Lazio, Tare: "Rosa lunga per giocare le tre competizioni"

ROMA - "L'Europa League è diventata una competizione importante,un torneo molto competitivo. Noi siamo favoriti nel girone e come tali ci dobbiamo confermare a partire da questa sera". Ha parlato così Igli Tare ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Lazio e Feyenoord che segna il debutto stagionale dei biancocelesti in Europa. Il ds ha poi continuato: "Gila è un giocatore interessante, moderno, veloce e con tanta tecnica. É un po' inesperto a livello internazionale, ma mi aspetto una grande partita. Abbiamo fatto una squadra lunga, anche grazie all'esperienza dello scorso anno. Fatti investimenti importanti per fare bene in tre competizioni, penso la squadra sia lunga. Il Feyenoord ha cambiato tanto rispetto lo scorso anno, la squadra dell'anno passato la conosco bene, ma quella di oggi meno. Un punto debole è la fase difensiva e con il nostro modo di giocare li possiamo mettere in difficoltà. Loro hanno giocatori giovani e veloci, sono forti, ma noi dobbiamo dimostrare di essere i favoriti".