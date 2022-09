Si vede la nuova Lazio

Dopo il pareggio della Samp negli ultimi istanti a Genova e dopo la vittoria del Napoli all’Olimpico, il debutto della Lazio in Europa non era affatto facile, anche perché Sarri doveva sopportare il confronto con Mourinho e con il Feyenoord, finalista di Conference a Tirana nel maggio scorso. L’impatto dei biancocelesti con la Coppa, invece, è stato devastante e Mau ha stravinto la sfida a distanza con il suo rivale, caduto in Bulgaria: tre gol in poco meno di mezzora e tante indicazioni per il tecnico biancoceleste, che temeva l’impegno del giovedì esattamente come la stagione scorsa. Ma stavolta la Lazio si è fatta trovare più preparata che mai, come se stesse facendo il salto di qualità anche dal punto di vista psicofisico: l’intensità della squadra è stata elevatissima e il calo nel finale non può essere condannabile perché la partita ormai era finita da tempo. Certo, sarebbe stata necessaria più attenzione e meno spocchia nel palleggio, ma il giudizio della sfida non può essere modificato, perché la Lazio avrebbe potuto fare anche una decina di gol prima di subirne due.