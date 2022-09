Lazio, testa al Verona: Sarri lancia Marcos Antonio

ROMA - Non c’è tempo per godersi la vittoria in Europa League contro il Feyenoord, la Lazio torna subito in campo per preparare la prossima partita di campionato domenica contro il Verona (ore 18). Questo periodo è ricco di sfide, si gioca ogni tre giorni senza respiro. Sarri pronto a fare 3-4 cambi rispetto alla formazione vista con gli olandesi. Romagnoli e Patric ok (lo spagnolo ieri non è partito titolare), anche se c’è Casale che spinge per debuttare. Fin qui il difensore non si è mai visto. Scontato il rientro di Lazzari sulla corsia destra. In regia con la squalifica di Cataldi toccherà a Marcos Antonio (ma fin qui dal primo minuto). Occhi puntati su Pedro. Lo spagnolo neppure è stato convocato per la sfida di Europa League. Il trauma post-Inter lo ha condizionato e penalizzato. Spera di tornare ad allenarsi e andare almeno in panchina domenica.