Lazio, l'omaggio per Battisti: "24 anni senza Lucio"

"Lucio, 24 anni senza di te ma è sempre il tempo di vivere con te". È il messaggio dall'account ufficiale della Lazio in memoria dei 24 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti. Sui social il club biancoceleste ha anche pubblicato un video da brividi, mentre tutto lo stadio canta le note di "I giardini di marzo". Da sempre grande tifoso della Lazio, Battisti è scomparso il 9 settembre 1998 all’età di 55 anni, logorato dal cancro. È rimasto nella storia della musica italiana con canzoni come “Il mio canto libero”, “La canzone del sole” e “Mi ritorni in mente”.