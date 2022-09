Lazio, Vecino votato dall'Uefa giocatore della settimana

ROMA - Il primo gol l'ha fatto di rapina, il secondo con la sua specialità, l'inserimento: con una doppietta in formato europeo Vecino s'è preso la scena all'Olimpico contro il Feyenoord, battuto dalla Lazio 4-2. E sarebbe stata tripletta se nel primo tempo un altro tiro fosse entrato. Poco male, l'ex centrocampista dell'Inter, pupillo di Sarri che già l'ha allenato all'Empoli, non solo si è conquistato la palma del migliore in campo ma anche quella del giocatore della settimana votato dall'Uefa. Il profilo Twitter dell'Europa League l'ha proclamato vincitore davanti a Nguen del Ferencvaros e Marquinhos dell'Arsenal, e la Lazio ha sottolineato: "Ben fatto, Matias!".