Lazio, Milinkovic carica: "Con la continuità diventiamo una vera big"

ROMA - Un bel sorriso nel pre partita, quando ha ricevuto il premio per le 300 gare con la Lazio. Uno ancora più bello al termine dei 90' contro il Verona. Sergej Milinkovic-Savic si gode il momento. All'Olimpico è stato ancora una volta decisivo: assist al bacio per Immobile nel gol che ha sbloccato la gara. E il Sergente, ai microfoni di Dazn, ha commentato felice: "Sono molto contento per le 300 presenze, è un orgoglio arrivare a questo numero. Spero di farne tante altre altre. È stato bello lo stadio così, i tifosi ci danno una grande mano nei momenti difficili. Risposta post Europa League? È una risposta per il tecnico. Sono tre giorni che ci dice che non avevamo mai fatto bene dopo l’impegno europeo. Finalmente abbiamo vinto, speriamo che sia contento. La rosa è più lunga, ci sono giocatori che entrano e ci danno una mano. Oggi Casale e Marcos Antonio ci hanno dato un bell'aiuto. Anche la panchina ha fatto la differenza. Cosa vi manca per arrivare ai livelli delle big? Ci manca continuità. Sono qui da tanti anni ed era sempre quello il problema. Adesso abbiamo due gare prima della sosta e cerchiamo di fare sei punti. Dobbiamo trovare continuità. Immobile ha detto che ti deve una cena per gli assist. Glielo ricorderai? Me lo segno e dopo glielo dico negli spogliatoi”.