Lazio, nuovo tridente con Cancellieri: la mossa di Sarri

ROMA - Scelte volute e scelte forzate. Sarri ritroverà Lazzari dopo la sosta, lo stiramento di primo grado è stato confermato dopo i controlli di ieri al Paideia Hospital, spera di riaverlo alla ripresa, per Lazio-Spezia (2 ottobre). Mau ieri non ha avuto Zaccagni e Pedro . E’ stato rassicurato da Cancellieri . E’ la cronaca nuda e cruda del giorno di ripresa. Gli effetti di queste notizie porteranno al rilancio di Hysaj da titolare e al debutto dal primo minuto dell’attaccante ex Verona.

Gli scenari

Sarri guiderà l’allenamento stamattina, la partenza per Fiumicino avverrà alle 13,45, alle 15 un volo charter porterà la Lazio in Danimarca. Mau valuterà le condizioni di tutti durante la rifinitura, conta di ritrovare in gruppo Zaccagni e Pedro. Il primo è reduce da un affaticamento all’adduttore destro. Pedro si trascina dolori e postumi della distorsione alla caviglia sinistra rimediata nell’allenamenrto post-Inter. Se saranno recuperati verranno inseriti nel gruppo dei convocati, ma si accomoderanno in panchina. Sarri ha già in mente il nuovo tridente, lo formerà con Felipe Anderson, Immobile e Cancellieri. Zaccagni, per evitare rischi, potrebbe essere risparmiato anche in corsa per averlo pronto per Cremona. Se Sarri non vorrà rischiare nemmeno Pedro, si rivolgerà a Luka Romero per effettuare un cambio, l’argentino non è mai stato utilizzato finora. In avanti gli scenari sono annunciati, a centrocampo potrebbe toccare di nuovo al trio che ha avuto successo contro il Feyenoord: Vecino, Cataldi, Luis Alberto. Si sono integrati bene, sono stati provati anche ieri. Tutti e tre hanno rifiatato in campionato, per motivi diversi. Vecino e Luis sono entrati in corsa, Cataldi era squalificato. Il Mago si sta sdoppiando: in campionato ha giocato due volte da titolare (4 subentri), in Europa è partito dall’inizio contro il Feyenoord. Ha segnato sia agli olandesi, sia al Verona. Ha fatto due su due in quattro giorni.

La difesa

Aspettando conferme sulla titolarità di Provedel anche domani, c’è da comporre la difesa. Contro il Verona ha riposato Romagnoli, è scontato pensare che rientri contro il Midtjylland. Accanto a lui può esserci di nuovo Gila, già utilizzato contro il Feyenoord. Senza Lazzari, non restano che Hysaj, Marusic e Radu (Kamenovic non è utilizzabile in Europa). Sarri potrebbe piazzare il terzino albanese a destra come accaduto contro gli olandesi, confermando Marusic a sinistra. Ieri, giocando un po’ coi ruoli, li ha schierati entrambi a destra, in squadre differenti. A sinistra c’era Radu. Il Boss ha esordito contro il Feyenoord nel finale.

Il programma

E’ una settimana lunga per la Lazio. Il ritiro inizierà oggi, si concluderà domenica dopo il match con la Cremonese. La squadra nel pomeriggio sbarcherà a Billund (Danimarca), orario previsto le 17,40, raggiungerà in pullman l’MCH Arena di Herning. Sarri e un giocatore parleranno in conferenza stampa, è programmata dopo le 18. Domani, dopo il match (ore 18,45), un charter porterà la Lazio a Brescia, l’arrivo è previsto in nottata, verso le 2. La squadra raggiungerà Piacenza, dove è fissato il quartier generale. Venerdì è previsto un allenamento pomeridiano, lo stesso accadrà sabato. Il rientro a Roma è programmato per domenica sera, la partita con la Cremonese è fissata alle 15. Poi scatterà la pausa.