Lazio, ancora riposo: Sarri ha il gruppo dimezzato

FORMELLO - Cancelli chiusi a Formello dopo la lunga trasferta Herning-Cremona e lo stop al campionato. Le sedute di allenamento riprenderanno solo mercoledì pomeriggio senza i calciatori convocati. Sotto otto in totale: Immobile, Provedel, Cancellieri, Milinkovic, Marusic, Hysaj, Gila e Vecino. La Lazio ritornerà al completo tra il 28 e il 29 settembre. In questi giorni Maurizio Sarri cercherà di lavorare con i calciatori a disposizione. Parte atletica e tattica. Con tre giocatori da monitorare. Pedro ha i soliti fastidi alla caviglia nonostante abbia risposto presente (e segnato contro la Cremonese). Zaccagni è stato recuperato in extremis per domenica, Basic non è al meglio per un fastidio al polpaccio.