Lazio, prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti: superata quota 26mila!

ROMA - Reduce dal rotondo successo maturato prima della sosta a Cremona, la Lazio sorride per il terzo posto in campionato in coabitazione con il Milan scudettato e anche per quel che riguarda la campagna abbonamenti, riaperta lo scorso 15 settembre. Il club biancoceleste, con un tweet, annuncia che la quota attuale, relativa alle tessere sottoscritte, ha superato di poco quota 26mila: "26.005...We keep counting!", ovvero "26.005...continuiamo a contare!" con tanto di clessidra. Infatti la chiusura della campagna abbonamenti del club capitolino è prevista per domani, 23 settembre, alle ore 12. I tifosi biancocelesti, numeri alla mano, hanno risposto presente.