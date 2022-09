Finalmente il vero Pedro per la Lazio

ROMA - Il tempo perduto, quello ritrovato. Il Pedro spezzato, il Pedro ricreato. Sarri si dà armi nuove per la ripresa, sfidando la scaramanzia pensa al fatto che Pedrito l’ha avuto in campo per tutta la settimana, si è allenato a pieno regime e non avveniva da tempo, conta di averlo sempre per sè. Dall’inizio della stagione, a parte qualche fiammata, ha giocato part time e il più delle volte s’è visto il sosia dello spagnolo. S’è fermato due volte, sempre per infortuni alle caviglie. Il primo a Valladolid, fu colpito alla caviglia destra da Kike Perez nell’amichevole di agosto. Poi è finito ko il giorno dopo la vittoria sull’Inter, notte in cui servì un assist e segnò il 3-1. In allenamento lo bloccò una distorsione alla caviglia sinistra. Pedro non s’è fermato, è stato recuperato (forzatamente) e utilizzato in corsa a Genova contro la Samp. Felipe Anderson fu costretto a uscire a fine primo tempo, lo spagnolo giocò sulla caviglia dolorante. Lo stesso è avvenuto contro il Napoli nel match successivo. I postumi del guaio alla caviglia si sono fatti sentire alla vigilia di Lazio-Feyenoord e lo hanno tormentato anche prima di Lazio-Verona. Pedro ha saltato tutte e due le partite. Si è rivisto in campo contro il Midtjylland, nell’unica gara giocata da titolare, è stato sostituito dopo 53 minuti. Ed è entrato in corsa a Cremona, segnando il quarto gol. Non ha avuto pace, Pedrito. Spera di averla trovata. Sarri non l’ha mai utilizzato da titolare in campionato, si contano cinque subentri. Il Pedro rigenerato è l’ombra di una minaccia (per gli avversari della Lazio) che si aggirerà sul campionato e la corsa Champions. Mister velocità vuole recuperare il tempo perso, può permettere a Sarri di organizzare il turnover offensivo diversamente. Felipe Anderson le ha giocate tutte, Zaccagni si è trascinato qualche acciacco muscolare, Cancellieri non è ancora partito titolare, tanto per restare in tema di ali.