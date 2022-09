Piazza della Libertà, mercoledì l’inaugurazione dell’area verde a Luigi Bigiarelli

Le parole del presidente Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha dichiarato: "È meraviglioso constatare come la Lazio sia un corpo sociale vivo, che 122 anni dopo la sua nascita, si riunisce nell’unità delle sue componenti ad omaggiare il proprio padre fondatore - aggiunge - nel cuore della città di Roma, dove siamo nati. Proprio lo spirito dei fondatori dovrà essere la stella polare per intraprendere sempre più iniziative congiunte come famiglia biancoceleste unita”.

Le parole della presidentessa Bascelli

La Presidentessa della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli: "Il connubio tra Bigiarelli e l’area verde è particolarmente adatto, dato che le piante donano ossigeno e bellezza alla piazza e soprattutto crescono dopo la semina portando frutti. Speriamo che crescano rigogliosi e fioriscano come i nostri progetti utili a dare risposte ai bisogni sociali, proprio come fecero i fondatori di Piazza della Libertà, pionieri dello Sport per tutti".