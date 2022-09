ROMA - "La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giuliano Fortunato, ex calciatore biancoceleste e vincitore della Coppa delle Alpi 1971, e si unisce al dolore della famiglia". Questo il comunicato pubblicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale. Fortunato aveva 82 anni e ha giocato con la maglia biancoceleste per 5 stagioni, dal 1967 al 1972, dopo l'esperienza - sempre quinquiennale - con la maglia del Milan.