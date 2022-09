Lazio, Immobile ‘casalingo’: sbuccia fagioli con Jessica

ROMA - Ciro Immobile infortunato per la Nazionale e la Lazio, ma mica per sua moglie Jessica. A lavoro in cucina per iniziare al meglio la settimana: eccolo ripreso mentre sbuccia fagioli prima dell’ora di pranzo. “Almeno faccio qualcosa”, borbotta Ciro con poco animo. Nel suo gesto così semplice c’è tutto l’amore per la moglie e la voglia di stare a casa. La delusione per non giocare con la Nazionale passa in famiglia, tra le faccende domestiche. Il problema muscolare consiglia prudenza e riposo. Verrà valutato nelle prossime ore, Sarri spera di riaverlo a disposizione per la partita di domenica conto lo Spezia. Il bomber intanto aiuta a casa e cerca di mettersi alle spalle giorni frenetici e neri. Il sorriso non lo perde mai. Ora attende di svolgere nuovi esami strumentali prima di tornare più affamato che mai.