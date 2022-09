Il gladiatore Russell Crowe "tradisce" la Roma: "Forza Lazio!"

ROMA - Russell Crowe è sempre stato molto legato alla città di Roma soprattutto dopo il colossal "Il Gladiatore", film che vinse 2 Oscar come "Miglior Film" e "Miglior Attore Protagonista" proprio con l'attore neozelandese a trionfare. Crowe in questi giorni si trova proprio nella Capitale svelando anche la sua fede calcistica: infatti sui profili social della Lazio l'attore si è lasciato andare ad un "Forza Lazio!" come messaggio ai tifosi in un video che la società afferma di aver ricevuto in Direct.