Lazio senza Immobile: ecco il rendimento con Sarri

ROMA - Appena sette partite di campionato saltate da Ciro Immobile nella passata stagione. Senza il bomber dei bomber cosa ha raccolto la Lazio? Numeri alla mano. 3 ottobre contro il Bologna e sconfitta per 3-0. Match con la Juve perso per 2-0. Due vittorie a fine dicembre 2021 con Genoa (3-1) e Venezia (1-3). E poi il 20 febbraio con l’Udinese pareggio per 1-1 e le ultime due della stagione: pareggi con Juve e Verona. Il bilancio: la Lazio senza Immobile nella passata stagione con Sarri ha totalizzato 2 sconfitte, 2 vittorie e 3 pareggi. A cui va aggiunta la sconfitta contro il Porto in Europa League. Troppo importante il bomber per la Lazio che contro lo Spezia, alla ripresa del campionato, vuole subito vincere per rimanere in alto in classifica. Non ha ancora alzato bandiera bianca, il problema muscolare va risolto a breve. Niente rischi, vero, ma Ciro è un leone in gabbia.