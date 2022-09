Lazio, Lazzari è tornato. Ma quanti dubbi per Sarri…

FORMELLO - Doppia seduta per la Lazio di Maurizio Sarri che accelera in vista della partita contro lo Spezia di domenica. La buona notizia arriva al mattino: Manuel Lazzari ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori una ventina di giorni. Ha risposto presente, conta di strappare una convocazione e andare almeno in panchina. Potrebbe anche giocare dal primo minuto, ballottaggio aperto con Hysaj per il ruolo di terzino destro.

I dubbi a centrocampo e attacco

Milinkovic e Cataldi sicuri a metà campo, Luis Alberto e Basic si giocano il posto con Vecino (stanco dalla nazionale), che questa volta potrebbe partire dietro. Immobile non ancora al meglio, nelle prove tattiche mattutine sono stati schierati come punta centrale Pedro e Cancellieri (in una formazione e in un'altra). Valutazioni in corso, Sarri fa le prove. L’alternativa è rappresentata da Felipe Anderson, che già nella passata stagione con il tecnico toscano ha ricoperto quel ruolo con buoni risultati.